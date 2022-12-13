Знаменитости 13 декабря 2022, 17:35 Акробатка из коллектива «Адамант» рассказала о его появлении

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Акробатка Юлия Сопрыкина рассказала, как появился коллектив «Адамант», в котором она выступает. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Руководителем «Адаманта» является ее супруг Сергей Сопрыкин. Изначально они выступали на подкидных досках вдвоем, уточнила артистка. Через некоторое время пара решила собрать коллектив.

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«Мы искали артистов через интернет, знакомых, знакомых знакомых. Кто-то приходил уже подготовленным, кого-то мы ставили на доску», — пояснила Сопрыкина.

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Сейчас в коллективе 10 человек: восемь мужчин и две женщины, заключила артистка.