Аккаунт Соловьева в Clubhouse заблокировали до первого эфира

Приложение Clubhouse заблокировало аккаунт телеведущего Владимира Соловьева. По мнению журналиста, произошедшее говорит о реальной ценности свободы слова на площадке.

Соловьев рассказал о блокировке в своем Telegram-канале, прикрепив подтверждающий ее скриншот.

Источник фото: Владимир Соловьев/Telegram

«Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что надо знать о „ценности свободы слова“ на этой площадке», — написал телеведущий. Он также задался вопросом, ждать ли реакции Роскомнадзора.

В беседе с РИА «Новости» журналист заметил, что у него нет предположений о причине блокировки.

«Тут, правда, написали какие-то забавные люди, что это было связано с коллективной жалобой», — заметил журналист.

Он намерен обратиться в техподдержку площадки. Ситуация, по мнению Соловьева, показывает, что «площадка легко манипулируется разными „биониклами“».

В основу социальной сети Clubhouse легло голосовое общение без возможности записи. Распространять происходящее в ней тоже нельзя. Запуск приложения состоялся в 2020 году, а в феврале 2021-го оно стало популярно в российском сегменте интернета. Clubhouse доступен только для операционной системы iOS. Чтобы зарегистрироваться в приложении, нужно приглашение от одного из ее пользователей.