Аккаунт Ольги Бузовой в Instаgrаm с 23 миллионами подписчиков заблокировали

Instagram-аккаунт телеведущей и певицы Ольги Бузовой заблокировали. У теледивы в социальной сети 23 миллиона подписчиков.

О блокировке аккаунта Бузова сама сообщила своим подписчикам в Telegram. Певица показала на видео, как сейчас выглядит ее аккаунт в Instagram. При попытке загрузить профиль он оказывается пуст: на странице нет ни фотографий, ни подписок, ни подписчиков. Также у аккаунта пропало имя пользователя.

«Надеюсь, что это просто какая-то ошибка, но если нет — вы знаете где меня искать», — обратилась к подписчикам Бузова, отметив, что у нее, по мимо Telegram-канала, есть еще и аккаунт в социальной сети «ВКонтакте».

В феврале Ольга Бузова опровергла слухи о своей беременности. Певица подтвердила, что действительно набрала вес. Однако причина этого заключается не в интересном положении исполнительницы. Как объяснила Бузова, она поправилась из-за курса гормональной терапии. Певица пояснила, что во время нахождения в больнице в декабре прошлого года, куда Бузова попала из-за проблем с рукой, ей две недели кололи гормон.