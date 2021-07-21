Аккаунт герцогов Кембриджских установил новый рекорд по подписчикам

Принц Уильям и Кейт Миддлтон смогли установить новый рекорд в Instagram. На их аккаунт уже подписаны 13 миллионов фолловеров. Об этом рассказало РИА ФАН со ссылкой на британский таблоид Hello!.

Примечательно, что в мае этого года королевская семья изменила прежнее название своего аккаунта. Если ранее он именовался @KensingtonRoyal, сейчас его никнейм звучит так: @DukeandDuchessofCambridge. В тот же день супруги запустили собственную страницу на платформе YouTube.

Изначально страница создавалась с целью рассказывать о благотворительных мероприятиях королевского семейства. Затем функции аккаунта стали расширяться. В декабре 2020 года Кейт Миддлтон приняла участие в своем первом в истории сеансе вопросов и ответов в Instagram.

Принц Гарри и его жена Меган создали отдельный аккаунт еще в 2019 году. Его название звучало @SussexRoyal. Однако в марте 2020 его ведение прекратилось из-за того, что пара отказалась от королевских обязанностей и переехала в Лос-Анджелес.