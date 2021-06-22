Айза заявила о воссоединении с Гуфом. А потом появились его фото с другой девушкой

Заявление Айзы Долматовой о воссоединении с бывшим мужем Алексеем Долматовым (Гуфом) наделало много шума. Однако оказалось, что экс-супруги не вместе. Рэпер продолжает встречаться со свей девушкой Юлией.

Исповедь Айзы вышла на платформе Premier. Она заявила, что опять встречается с Гуфом. По ее словам, они долго переписывались и целовались. Айза поверила в возрождение чувств между ними.

Однако нынешняя возлюбленная рэпера Юлия была удивлена такой новостью. Она плохо отозвалась об Айзе в Instаgrаm, а позже провела вечер с музыкантом.

Сестра артиста в Stories опубликовала фото, на котором Долматов обнимается и целуется со своей девушкой. Айза же говорит, что не врала.

Источник фото: Instagram

«Я вам не врала! Это просто худшее, что могло произойти. Я в шоке, что такое случилось. А самый прикол во всем этом, знаете какой? То, что Алеша обманул всех своих баб! Я рыдаю, вспоминая слова Сэма: „Мама, папа ненадежный! Ты только всерьез ему не верь“», — сказала Долматова подписчикам в Instagram.

Комментаторы предположили, что Гуф мог какое-то время встречаться с обеими женщинами, причем каждая из них об этом не знала. При этом Долматов, скорее всего, не предполагал, что экс-жена будет публично говорить об отношениях.

Гуф и Айза были женаты шесть лет. У них есть общий сын Сэм.