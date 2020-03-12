12 марта 2020, 11:34
Айза разрешила Гуфу общаться с сыном. Поклонники обрадовались
Российская рэп-исполнительница и телеведущая Айза Долматова опубликовала видеозапись, на которой ее первый муж, рэпер Гуф веселится с их общим сыном Сэмом. Она решила дать отцу мальчика еще один шанс. Фанатов приятно удивило решение звезды. Об этом сообщило ИА Nation News.
На личной странице Айзы в Instagram появился видеоролик. Пользователи увидели, как Гуф держит Сэма на плечах. Отец с сыном поют песни и танцуют. В подписи к публикации телеведущая уточнила, что «семья — это не только любящая жена и муж, семья — это мама, папа и дети!»
«Чтобы не происходили в жизни взрослых дураков, дети имеют право на родителей! Я совершила дико много ошибок, но я счастлива, что у меня есть целая жизнь, чтобы все исправить», — написала Айза.
В комментариях поклонники поддержали звездных родителей.