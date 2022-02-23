Айза рассказала об аборте

Блогер, певица и телеведущая Айза Долматова (Айза-Лилуна Ай) в эфире шоу «Детектор» призналась в изменах и раскрыла причины аборта. Выпуск показали на канале «Пятница».

Айза и ее возлюбленный, музыкальный исполнитель Олег Майами, расстались в 2021 году. Позже стало известно, что Айза сделала аборт на втором месяце беременности.

Когда на шоу ее спросили, избавилась ли она от ребенка из-за неуверенности в финансовом благополучии партнера, Айза ответила утвердительно (зеленые прожекторы подтвердили, что она говорит правду) и пояснила: «Рожать от третьего нищего очень страшно — тогда у меня будет три нищих бывших мужа и трое детей, начнет увеличиваться работа — и я не выдержу». У Айзы есть 11-летний сын от Алексея Долматова (Гуфа) и четырехлетний сын от второго мужа, серфера Дмитрия Анохина.

Певица рассказала в эфире об отношениях с первым мужем. По ее словам, между ними много лет не было близости, поэтому она стала изменять Гуфу.

После выпуска программы Айза заплакала, попросила прощения и заявила, что она «пример того, как лучше не делать».