Айза рассказала о кастинге на должность соведущей Соловьева

Она объяснила, что могла стать коллегой Соловьева, но проект отменили из-за пандемии коронавируса. Айза уточнила, что перед началом кастинга даже не была в курсе, с кем ей предстоит работать. Потом ей посоветовали быть осторожной в общении с Соловьевым. Но Анохина чувствовала себя раскованно и быстро нашла общий язык с Соловьевым.

Айза также рассказала, что в тот момент находилась не в России, но специально вернулась ради кастинга. Поэтому ей жаль, что программу решили отменить.

Ранее стало известно, что рэпер Гуф вмешался в отношения своей бывшей жены Айзы с ее новым партнером Олегом Майами. Майами выложил фото с Айзой и чуть позже последняя подтвердил, что они состоят в отношениях. Это не понравилось Гуфу и он показал бывшей жене фотографии Майами с разными девушками.