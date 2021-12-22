Айза рассказала, как на самом деле относится к свадьбе Гуфа

Блогер Айза прокомментировала свадьбу ее бывшего супруга рэпера Гуфа (Алексея Долматова). По словам женщины, она не испытывает обиды или ревности. Об этом сообщили NEWS.ru.

На днях Гуф женился на модели Юлии Королевой. Айза же отметила, что данная тема ее не беспокоит, однако в целом к свадьбе бывшего мужа она относится с позитивом.

«Ни ревности, ни переживания я не испытываю. Я действительно желаю ему счастья, желаю терпения Юлии и хочу, чтобы у них все было хорошо. Ровное, позитивное, никакое отношение. Это не мое дело», — заявила она.

Айза отметила также, что ничего не думает о бракосочетании бывшего супруга. Однако она добавила, что не пригласить их общего сына на торжество — не самый хороший поступок.

Айза и Гуф были женаты на протяжении шести лет. За время отношений у них родился сын Сами. Второй брак у Айзы был с серфером Дмитрием Анохиным. Тогда она взяла его фамилию. Спустя время они тоже расстались.