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    28 августа 2020, 10:50

    Айза намекнула на помолвку с Олегом Майами

    Алена Макаренко

    Бьюти-блогер Айза Анохина похвасталась кольцом на безымянном пальце, которое напоминает помолвочное. Поклонники разглядели его в Stories в Instagram.
    Айза намекнула на помолвку с Олегом Майами

    Несколько месяцев назад Анохина начала встречаться с видеоблогером на YouTube и ведущим Олегом Майами. Однако некоторые поклонники не верили в искренние чувства между знаменитостями, поскольку о своих отношениях они рассказали в эфире реалити-шоу «Супер Айза». Многие расценили роман звезд как часть пиар-кампании телепроекта.

    В финальных сериях программы телеведущая и певец рассказали о расставании. Тем не менее через несколько недель пара вновь воссоединилась. Анохина и Майами выкладывают совместные фотографии и публично признаются друг другу в любви.

    Айза была замужем дважды, напомнил сайт «Дни.ру». С 2008 по 2014 годы ее супругом был рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов). В браке с ним родился сын Сэм. В 2020-м блогерша развелась с бизнесменом Дмитрием Анохиным, замужем за которым была пять лет. С ним звезда воспитывала сына Элвиса.

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