Айза намекнула на помолвку с Олегом Майами

Несколько месяцев назад Анохина начала встречаться с видеоблогером на YouTube и ведущим Олегом Майами. Однако некоторые поклонники не верили в искренние чувства между знаменитостями, поскольку о своих отношениях они рассказали в эфире реалити-шоу «Супер Айза». Многие расценили роман звезд как часть пиар-кампании телепроекта.

В финальных сериях программы телеведущая и певец рассказали о расставании. Тем не менее через несколько недель пара вновь воссоединилась. Анохина и Майами выкладывают совместные фотографии и публично признаются друг другу в любви.

Айза была замужем дважды, напомнил сайт «Дни.ру». С 2008 по 2014 годы ее супругом был рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов). В браке с ним родился сын Сэм. В 2020-м блогерша развелась с бизнесменом Дмитрием Анохиным, замужем за которым была пять лет. С ним звезда воспитывала сына Элвиса.