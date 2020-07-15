Айза извинилась перед народом Чечни после интервью Собчак

В кадре Анохина подчеркнула, что приносит «глубочайшие извинения всем представителям Чеченской Республики».

«В первую очередь хочу сказать, что ни мои родители, ни мои родственники не отвечают за слова и деятельность, которую я веду. Они никакого отношения не имеют к моим высказываниям и интервью», — подчеркнула Айза.

Анохина пообещала, что больше «никогда не будет высказываться на эту тему». За свои поступки, уверена экс-супруга Гуфа, должна отвечать только она сама.

По мнению поклонников, Айза решила извиниться из-за того, что после интервью девушке и ее близким угрожали.

Источник фото: Instagram

Айза Анохина стала героиней нового выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Ведущей бывшая жена Гуфа рассказала, как ей живется с чеченской фамилией и заявила, что хочет ее сменить. С Ксенией Собчак Айза поговорила и о своей семье.

К моменту написания новости публикации с извинениями Анохиной в Instagram уже не было.