Айза извинилась перед народом Чечни после интервью Собчак
В кадре Анохина подчеркнула, что приносит «глубочайшие извинения всем представителям Чеченской Республики».
«В первую очередь хочу сказать, что ни мои родители, ни мои родственники не отвечают за слова и деятельность, которую я веду. Они никакого отношения не имеют к моим высказываниям и интервью», — подчеркнула Айза.
Анохина пообещала, что больше «никогда не будет высказываться на эту тему». За свои поступки, уверена экс-супруга Гуфа, должна отвечать только она сама.
По мнению поклонников, Айза решила извиниться из-за того, что после интервью девушке и ее близким угрожали.
Айза Анохина стала героиней нового выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Ведущей бывшая жена Гуфа рассказала, как ей живется с чеченской фамилией и заявила, что хочет ее сменить. С Ксенией Собчак Айза поговорила и о своей семье.
К моменту написания новости публикации с извинениями Анохиной в Instagram уже не было.