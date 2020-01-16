Айза Анохина сорвалась в прямом эфире из-за Гуфа

Айза сорвалась из-за того, что Гуф публично оскорбил экс-депутата Дмитрия Носова, обвинив его в распаде семьи. Звезда инстаграма начала рыдать в прямом эфире, сказав, что разочаровалась в замужестве и любви. Она хочет, чтобы ее оставили в покое и не связывали с бывшем мужем.

«Потому что я больше не могу слышать упреки, что я бывшая жена Гуфа! Хватит с меня!.. У меня есть мои дети и их особенные отцы! Пусть с детьми общаются, а я пас», — заявила Айза.

Оказывается, Айза снова оказалась на грани развода. По ее словам, нынешний супруг, бизнесмен Дмитрий Анохин «не выдержал всего этого». Она сообщила, что «пять лет в браке с другим, и этот брак трещит по швам из-за того, что я и так Всероссийская бывшая!».

Анохина сказала, что больше не собирается спасать Гуфа от наркозависимости или возвращаться к бывшему мужу. Сейчас она просто хочет, чтобы ее оставили в покое и не ассоциировали с мужчинами.