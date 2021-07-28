Айза Анохина попросила президента Индонезии освободить бывшего мужа

Бывшего супруга Айзы Анохиной Дмитрия отправили в тюрьму Индонезии. Блогерша обратилась к местному президенту с просьбой отпустить мужчину. Она подчеркнула, что их детям нужен отец.

Об этом она заявила в ролике, который опубликовала на YouTube. На видео Айза вместе с детьми обратилась к президенту Индонезии Джоко Видодо и попросила помиловать ее бывшего мужа. Она уточнила, что не может связаться с ним уже четыре месяца.

«Детям нужен отец», — подчеркнула она.

Кроме того, блогерша напомнила, что у Дмитрия есть пожилые родители, которым никто не может помочь. Анохина добавила, что ее бывший супруг стал жертвой мошенников. Вместе с ним она призвала отпустить и Елену Мух.

Дмитрия Анохина и Елену Мух задержали на территории Индонезии в начале марта 2021 года. Их заподозрили в подделке ПЦР-тестов, которые нужно было обязательно сдавать из-за пандемии коронавируса. Суды длились несколько месяцев — в результате мужчину приговорили к восьми месяцам тюрьмы.