Айшвария Рай и ее дочь заболели COVID-19

Известная индийская актриса Айшвария Рай и ее восьмилетняя дочь Арадхья подхватили коронавирус. Эту информацию подтвердил в Twitter их муж и отец, индийский актер Абхишек Баччан.

«Айшвария и Арадхья также дали положительный результат теста COVID-19. Они будут проходить карантин дома. <…> Спасибо вам всем за ваши пожелания и молитвы», — написал артист.

Остальные члены семьи, включая мать актера, дали отрицательный результат.

Айшвария Рай Баччан — победительница конкурса «Мисс Мира» 1994 года. Актриса исполнила множество ролей в фильмах. Артистка — обладательница двух Filmfare Awards, считающихся старейшей и наиболее престижной кинопремией Болливуда. Также она завоевала Падма Шри — одну из высших гражданских государственных наград Индии.

О болезни Айшварии Рай уже сообщал министр здравоохранения штата Махараштра Раджеш Топе. Однако его запись в Twitter удалили вскоре после публикации.

Ранее певица Анита Цой вылечилась от коронавируса, с которым она лежала в московской городской больнице. Также коронавирус победила супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена. Ее выписали из больницы после сдачи повторных тестов на коронавирус и получения отрицательных результатов. У самого главы государства и его детей тесты на коронавирус не подтвердились.