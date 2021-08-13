Аида Гарифуллина назвала плюсы самоизоляции

Оперная певица Аида Гарифуллина дала интервью RT. Она рассказала, что изменилось в ее жизни во время пандемии коронавируса, что было самым трудным, а что, наоборот, пошло на пользу.

Как и всем музыкантам, во время пандемии Гарифуллиной пришлось давать концерты онлайн. В такой практике ее расстроило отсутствие отдачи, живых зрителей, аплодисментов. Однако, по ее мнению, во всем можно найти свои плюсы.

«Когда настраиваешь себя заранее, что по телевидению тебя увидит и услышит большее количество людей, значительно большему количеству людей ты подаришь радость — в период пандемии это был просто праздник… Поклонники ждали этого. Это меня успокаивало», — поделилась певица.

Прошлый год стал для оперной дивы возможностью выдохнуть и переосмыслить многое в жизни. Это, пожалуй, единственный плюс самоизоляции — возможность впервые за долгое время побыть наедине с собой, считает она.

«Не знаю, насколько правильно так говорить, но я многое переосмыслила. Честно говоря, я рада, что мне удалось немного отдохнуть, восстановить силы, заняться своим здоровьем, полноценно уделить время семье. И спокойно подумать о будущих проектах, планах. Вдохновиться чем-то, почитать. Подумать о том, какие роли я мечтала бы исполнить, какие партии хотела бы спеть. Подготовить программу для альбома. Это все так важно, и в суете нет возможности насладиться этим процессом. Ты все делаешь более автоматически. А здесь я действительно погрузилась», — рассказала Гарифуллина.