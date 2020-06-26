26 июня 2020, 17:43
Ахеджакова: у Серебренникова могут быть проблемы с выездом за границу
Артистка Лия Ахеджакова рассказала, что у режиссера Кирилла Серебренникова могут возникнуть проблемы с поездками за границу из-за его условного срока. Об этом сообщил сайт «Газета.ru».
Она назвала Серебренникова «полностью невиновным» и считает, что его условный срок — это возмутительное поражение.
«Кирилл — это европейский человек. Ему сейчас надо в Цюрихе оперу ставить, ему надо в Штутгарт, ему надо в Авиньон. Я не знаю — он сможет ездить или нет?» — рассказала артистка.