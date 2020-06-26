Ахеджакова: у Серебренникова могут быть проблемы с выездом за границу

Она назвала Серебренникова «полностью невиновным» и считает, что его условный срок — это возмутительное поражение.

«Кирилл — это европейский человек. Ему сейчас надо в Цюрихе оперу ставить, ему надо в Штутгарт, ему надо в Авиньон. Я не знаю — он сможет ездить или нет?» — рассказала артистка.