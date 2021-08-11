Ахеджакова раскрыла подробности конфликта с Соловьевым

Актриса Лия Ахеджакова рассказала о своем конфликте с журналистом Владимиром Соловьевым. По ее словам, ведущему вместо нее отвечал фейковый аккаунт. Об этом сообщило издание «Собеседник».

По данным ИА «ФедералПресс», Ахеджакова сыграла в театре необычную роль. Соловьев увидел в этом пропаганду нетрадиционной ориентации и оскорбление ветеранов.

После этого в Twitter появились записи от имени Ахеджаковой, что у Соловьева нет совести. Актриса утверждает, что ничего такого не писала.

«Понимаете, я вообще не в интернете, меня нет ни в каких социальных сетях», — заявила она.

Также Ахеджакова добавила, что переживает из-за слов Соловьева.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что спектакль, в котором сыграла Ахеджакова, проверят на предмет оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. В СК пояснили, что общественность негативно отреагировала на ненормативную лексику в одном из спектаклей. Кроме того, люди сообщили, что постановка оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны. В ведомстве напомнили, что вопросы защиты ветеранов и памяти поколений ВОВ — важная составляющая деятельности Следственного комитета.