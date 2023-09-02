02 сентября 2023, 18:11
Ахеджакова объяснила появление на сцене с украинским флагом
Актриса Ахеджакова объяснила появление украинского флага действиями провокатора
Украинский флаг после показа спектакля народной артистки Лии Ахеджаковой на сцену вынес неизвестный провокатор. Об этом актриса заявила в комментарии «Газете.ru».
Она пояснила, что мужчина с флагом затесался в толпе поклонников, которые принесли ей цветы.
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«Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг]. Я вначале думала, что это шарфик, а это оказался флаг. Это провокаторы специально сделали», — заявила Ахеджакова.
Актриса добавила, что подсунувшего ей украинский флаг человека так и не нашли.
После появления в социальных сетях видео, где Лия Ахеджакова держит в руках украинский флаг, обращение с просьбой о проверке действий артистки написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
В беседе с «360» он заявил, что своим поведением Ахеджакова выразила симпатию и поддержку недружественной стране. Он подчеркнул, что намерен добиться возбуждения административного дела против артистки.
ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в отношении Лии Ахеджаковой московская полиция начала проверку. Если правоохранители обнаружат в ее действиях дискредитацию российской армии, то артистку ждет штраф или административный арест.
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