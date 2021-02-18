Ахеджакова назвала Мягкова закрытым человеком и невероятным актером

Андрей Мягков был невероятно талантливым актером, но в то же время очень закрытым человеком. Об этом «360» рассказала народная артистка России Лия Ахеджакова.

Она выразила соболезнования родным и близким артиста.

«Человек интеллигентный, умный и невероятно талантливый актер. Один из самых талантливых в нашем поколении, но очень закрытый человек. Что тоже мне кажется плюсом», — сказала Ахеджакова.

Также сыгравшая в «Служебном романе» вместе с Мягковым народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала Андрея Васильевича бесконечно радостным человеком. Она высказала сожаление, что уходит целое поколение замечательных артистов. Тем не менее Мягков, по ее словам, успел многое сделать в искусстве.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни. Предварительной причиной смерти называют сердечную недостаточность.

Зрители полюбили его за роли Жени Лукашина в новогоднем фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» и Анатолия Новосельцева в «Служебном романе». Конечно, в его творческой судьбе было еще множество ярких работ. Среди них «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Гараж», «Жестокий романс», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

Мягков также был успешным театральным актером. С 1965-го по 1977-й он играл в «Современнике», а с 1977 года служил в МХТ имени Чехова.