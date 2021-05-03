Агутин жестко раскритиковал песню Manizha для Евровидения

Российский певец Леонид Агутин жестко раскритиковал песню Manizha «Русская женщина» для Евровидения. Он считает композицию пустой и плохо сделанной.

«Я считаю, что певица Manizha спела плохую песню. Для меня эта песня пустая, в ней не за что зацепиться, она просто сделана плохо», — рассказал Агутин в интервью Ирине Шихман, которое опубликовано на YouTube-канале «А поговорить?».

При этом он сообщил, что Следственному комитету нужно не песню Manizha проверять, а саму систему отбора на музыкальный конкурс.

«Это стыдно. Надо не певицу Manizha проверять — надо систему проверять, как она туда попала», — сказал он.

Однако лично Агутин ничего против молодой певицы не имеет. Он назвал Manizha харизматичной и интересной артисткой.

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме на арене Ahoy с 18 по 22 мая. Россию на конкурсе представит Манижа Сангин. Тем не менее текст песни «Русская женщина» уже номинировали на премию Eurostory Award. Она дается за лучший текст песни на Евровидении. В прошлый раз премию завоевала Италия.