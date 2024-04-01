Знаменитости 01 апреля 2024, 12:24 Агутин выпустил новый альбом Певец Леонид Агутин выпустил новый альбом «Все не зря» Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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На цифровых платформах появился новый альбом певца Леонида Агутина под названием «Все не зря». В него вошли 12 композиций.

Альбом стал 16-м по счету для музыканта. По словам Агутина, работа над ним велась девять месяцев. Он был опубликован 29 марта — в 30-летие выхода первого лонгплея музыканта «Босоногий мальчик».

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Из 12 песен 11 были записаны сольно, а в композиции «Понты» приняли участие актеры Гоша Куценко, Михаил Полицеймако и поэт Александр Гутин. Альбом сочетает в себе стили поп-рока, баллады, латино и эстрады.

Ранее Агутин признался, что его взрослая дочь от певицы Анжелики Варум Елизавета, которая живет в США с детства, не знакома с русской культурой. Артист заявил, что ему очень обидно из-за того, что он не может обсудить с ней классиков отечественной литературы.