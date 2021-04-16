Агутин сравнил участников «Голоса» со спортсменами

Музыкальное шоу «Голос» напоминает спортивные соревнования — и это его слабая сторона. Своим мнением в YouTube-шоу «Личные связи» поделился музыкант и композитор Леонид Агутин.

Артист заявил что ему не нравится формат вокального шоу, поскольку оно смахивает на спортивные соревнования. В «Голосе» ценится не исполнение конкурсанта, а пресловутый вокал, в котором многие зрители ничего не понимают.

«Это как в футболе. То же самое и здесь — люди пишут свое мнение и оставляют 500 тысяч комментариев в интернете» — сказал Агутин.

В «Голосе» преимущество находится исключительно у тех, кто громче всех поет, заметил композитор. Конкурсантов рассматривают как спортсменов, за которых интересно болеть и переживать, пока идет шоу.

По его мнению, участники программы интересны поклонникам шоу только во время сезона. После проекта они теряют заработанную популярность. Агутин объяснил это тем, что люди смотрят проект, словно под гипнозом, и обсуждают с окружающими происходящее. Однако после финала они возвращаются к обычной жизни и плейлистам.

Агутин занимал кресло наставника в проекте «Голос» на Первом канале в течение шести сезонов, напомнил «Политэксперт»