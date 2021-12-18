Агутин рассказал, сколько знаменитости получают за новогодние «огоньки»

Певец Леонид Агутин рассказал, какой гонорар платят знаменитостям за выступление на новогодних «огоньках». Оказалось, что артисты вовсе не получают деньги. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на Instagram-аккаунт знаменитости.

Сам артист рассказал, что вообще не смотрит телевизор.

«Не хотите смотреть „огоньки“, не смотрите. В Интернете есть все, что хотите. Я не смотрю, но участвую. Потому что их смотрят миллионы! Потому что тысячи артистов мечтают туда попасть. Потому что я призван на эту службу, которая ни денег, ни, уже давно, славы никакой не приносит, только отбирает время», — отметил он.

Однако сайт kp.ru отметил, что в действительности звезды все же что-то да получают от выступлений. Подобные передачи являются одними из самых рейтинговых. При этом попадают туда одни из самых востребованных звезд. Выступая на таких мероприятиях, артисты повышают свою популярность, а также получают много новых приглашений на выступление.