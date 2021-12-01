Агутин рассказал о проблемах со здоровьем у Градского на съемках «Голоса»

Музыкант Александр Градский во время съемок последнего на сегодняшний день выпуска программы «Голос» Александр Градский испытывал дискомфорт при ходьбе. Об этом его коллега, певец и композитор Леонид Агутин сообщил в эфире Первого канала.

«Я говорю: «Александр Борисыч, что с ногами?», — поделился Агутин в программе «Пусть говорят», посвященной памяти музыканта.

Градский сказал, что собирается разрабатывать ногу, но он не хочет делать это между съемками «Голоса». Он опасался, что может травмироваться и из-за этого всех потом подвести. Однако Агутин заметил, что Градский находился в приподнятом состоянии.

Друг музыканта, журналист Андрей Караулов, выразил мнение, что участие в «Голосе» сыграло роковую роль в жизни Александра Градского. По словам журналиста, певец не должен был соглашаться на съемки, будучи больным.

Советский и российский композитор, певец, поэт Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. За два дня до этого его госпитализировали в тяжелом состоянием с подозрением на инсульт. По информации СМИ, причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Состояние артиста ухудшилось после того, как в сентябре этого года она перенес COVID-19.

Прощание с Градским началось утром 1 декабря в театре «Градский Холл» в Москве.