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    01 декабря 2021, 11:41

    Агутин рассказал о проблемах со здоровьем у Градского на съемках «Голоса»

    Певец Агутин рассказал о проблемах со здоровьем у Градского на съемках «Голоса»

    Наза Салех Захи

    Музыкант Александр Градский во время съемок последнего на сегодняшний день выпуска программы «Голос» Александр Градский испытывал дискомфорт при ходьбе. Об этом его коллега, певец и композитор Леонид Агутин сообщил в эфире Первого канала.

    Агутин рассказал о проблемах со здоровьем у Градского на съемках «Голоса»

    «Я говорю: «Александр Борисыч, что с ногами?», — поделился Агутин в программе «Пусть говорят», посвященной памяти музыканта.

    Градский сказал, что собирается разрабатывать ногу, но он не хочет делать это между съемками «Голоса». Он опасался, что может травмироваться и из-за этого всех потом подвести. Однако Агутин заметил, что Градский находился в приподнятом состоянии.

    Друг музыканта, журналист Андрей Караулов, выразил мнение, что участие в «Голосе» сыграло роковую роль в жизни Александра Градского. По словам журналиста, певец не должен был соглашаться на съемки, будучи больным.

    Советский и российский композитор, певец, поэт Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. За два дня до этого его госпитализировали в тяжелом состоянием с подозрением на инсульт. По информации СМИ, причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Состояние артиста ухудшилось после того, как в сентябре этого года она перенес COVID-19.

    Прощание с Градским началось утром 1 декабря в театре «Градский Холл» в Москве.