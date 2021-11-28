Агутин поделился последним отправленным Градскому сообщением

Певец и композитор Леонид Агутин рассказал, что Александр Градский не успел ответить на его последнее сообщение, в котором он выразил ему свое восхищение. По словам Агутина, сейчас он жалеет, что не позвонил и не сказал это все лично. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Певец отметил, что очень по-разному относился к Александру Градскому, в зависимости от настроения артиста.

«Я, конечно, не мог предположить, что это произойдет так бесчеловечно внезапно. Никто не мог. В последнем сообщении, на который я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление», — написал Леонид Агутин.

Он добавил, чтобы многое сейчас готов отдать, чтобы услышать от Градского пару слов одобрения, увидеть улыбку, услышать историю и даже крик.

«Прощайте, дорогой мой. Пусть земля Вам будет пухом. Я буду помнить. Всегда», — написал Агутин.

Народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет в одной из московских больниц, куда попал на этой неделе с подозрением на инсульт. Он начал свою карьеру еще в 60-е годы и стоял за основанием первых советских рок-групп. Свою любовь к гитарной музыке он пронес через годы.

Певица Лолита Милявская в своих воспоминаниях назвала выступления Александра Градского сочетанием классического вокала и рок-н-ролльного духа, которым нужно поучиться современным исполнителям.

В последние годы Александр Градский чаще появлялся в качестве наставника на музыкальном шоу «Голос». В пресс-службе Первого канала сообщили, что несмотря на плохое самочувствие артист постоянно приезжал на съемки. Часть выпусков программы с его участием в эфир еще не вышли. В каком формате пройдут эти серии в эфире пока не решили.

Церемония прощания с ушедшим из жизни артистом пройдет 1 декабря в московском театре «Градский Холл». Решение о месте похорон примут его родные.