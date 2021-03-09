Агутин не разговаривал 5 дней с Градским из-за песни Уитни Хьюстон на «Голосе»

Леонид Агутин и Александр Градский не разговаривали почти неделю из-за профессиональные разногласий. Камнем преткновения стало исполнение одной из участниц шоу «Голос» песни Уитни Хьюстон.

Как рассказал Леонид Агутин в интервью Галине Юзефович, конфликт возник из-за номера участницы проекта Полины Зизак. Она выбрала сложную песню Уитни Хьюстон. В какой-то момент у певицы не хватило дыхания. Агутин и Дима Билан, которые сидели в жюри, заметили ошибку и указали на это девушке во время обсуждения.

В ответ на критику Александр Градский предложил коллегам самим попробовать исполнить сложную композицию, чтобы все поняли, какие они сами певцы. Однако Агутин и Билан отказались.

После этого Агутин и Градский не разговаривали пять дней. Первым шаг к примирению сделал Александр Борисович. Он сказал коллеге: «Старик, ну ты же понимаешь!» Агутин признал, что ни он, ни Пол Маккартни, ни Эрик Клэптон не смогли бы перепеть хит Уитни Хьюстон.

Александр Градский, Леонид Агутин, Дима Билан и Пелагея входили в первоначальный состав жюри шоу «Голос». Они работали вместе с первого по третий сезон, а затем в шестом сезоне.

В феврале стартовал очередной сезон «Голос. Дети». Одной из наставниц стала Светлана Лобода. Ее раскритиковали за поведение в одном из выпусков.