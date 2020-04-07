07 апреля 2020, 14:37
Агрессивный незнакомец накричал на Яну Кошкину в аптеке и толкнул ее
Актриса Яна Кошкина, которая работает на ТНТ, рассказала в своем Instagram, что на нее в аптеке накричал агрессивный незнакомый мужчина и даже толкнул ее. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
По ее словам, мужчину возмутило, что актриса не поняла, что стоя за дверью аптеки, он таким образом занял очередь.
«Как только я стартанула, чтоб оплатить свои витаминки, из-за двери на всю аптеку от этого мужчины слышу крики о том, какая я нахалка, лезу без очереди, ну и дальше слова, которые мое воспитание не позволяет изложить здесь…», — написала девушка.
Этим конфликт не ограничился: на выходе, «забыв о дистанции в полтора метра, о которой этот тип кричал ранее», он прошел рядом с Кошкиной и толкнул ее.
«Мои дорогие, не самое простое время сейчас, но давайте даже в таких мелочах все-таки оставаться людьми!» — заключила актриса.