Агрессивный незнакомец накричал на Яну Кошкину в аптеке и толкнул ее

По ее словам, мужчину возмутило, что актриса не поняла, что стоя за дверью аптеки, он таким образом занял очередь.

«Как только я стартанула, чтоб оплатить свои витаминки, из-за двери на всю аптеку от этого мужчины слышу крики о том, какая я нахалка, лезу без очереди, ну и дальше слова, которые мое воспитание не позволяет изложить здесь…», — написала девушка.

Этим конфликт не ограничился: на выходе, «забыв о дистанции в полтора метра, о которой этот тип кричал ранее», он прошел рядом с Кошкиной и толкнул ее.

«Мои дорогие, не самое простое время сейчас, но давайте даже в таких мелочах все-таки оставаться людьми!» — заключила актриса.