Агент Валерия Гаркалина объяснила слухи о возможной ампутации руки у актера

Агент народного ариста России Валерия Гаркалина Наталья Теплова прокомментировала информацию о том, что ему якобы предстоит пережить ампутацию руки из-за тромбоза конечностей. По ее словам, «это чистой воды выдумка». Об этом она рассказала РИА «Новости».

«Кто написал это — фантазеры. Ничего такого врачи не говорят. СМИ и в тот раз писали про тромб, которого не было. Это чистой воды выдумка, не знаю, зачем такие страшные вещи пишут. Ничего, связанного с тромбом, нет», — заявила Теплова.

Валерий Гаркалин известен своим участием в фильме «Ширли-Мырли», сериалах «Моя прекрасная няня», «Дом кувырком». Артист входит в число педагогов театрального института ГИТИС — он преподает на кафедре эстрадного искусства и является худруком мастерской.

До этого СМИ писали о том, что Валерия Гаркалина сняли с аппарата ЭКМО для проведения операции. По сообщениям некоторых изданий, актеру необходимо было удалить скопившийся между легкими и грудной клеткой воздух.