Агент рассказал, от чего умерла звезда сериала «След»

Актер театра и кино Олег Валкман скончался в Москве в возрасте 52 лет. Информация об этом появилась на сайте артиста.

Там указано, что Валкман умер 12 февраля после непродолжительной болезни.

«Из ближайших родственников у Олега осталась только племянница с трехмесячным младенцем на руках», — сказано в сообщении.

Представительница актера Алена Мишина рассказала «360», что причина смерти пока неизвестна. Дату и время прощания с актером сообщат позднее.

«У него поднялась температура, стало плохо, вызвали скорую. Какое-то время он лежал в реанимации, сегодня его не стало», — сказала собеседница.

На вопрос, болел ли Валкман COVID-19, она ответила отрицательно.

По данным 5-tv.ru, вскрытие тела проведут в понедельник, 15 февраля.

Олег Валкман известен по роли патологоанатома Бориса Селиванова в сериале «След». Также он сыграл в многосерийных телефильмах «Громовы», «Штрафбат», «Телохранитель-2», «Эшелон». Всего актер участвовал примерно в 50 кинопроектах.