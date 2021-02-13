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    13 февраля 2021, 20:21

    Агент рассказал, от чего умерла звезда сериала «След»

    Екатерина Земская, Кирилл Фролов

    Актер театра и кино Олег Валкман скончался в Москве в возрасте 52 лет. Информация об этом появилась на сайте артиста.

    Агент рассказал, от чего умерла звезда сериала «След»

    Там указано, что Валкман умер 12 февраля после непродолжительной болезни.

    «Из ближайших родственников у Олега осталась только племянница с трехмесячным младенцем на руках», — сказано в сообщении.

    Представительница актера Алена Мишина рассказала «360», что причина смерти пока неизвестна. Дату и время прощания с актером сообщат позднее.

    «У него поднялась температура, стало плохо, вызвали скорую. Какое-то время он лежал в реанимации, сегодня его не стало», — сказала собеседница.

    На вопрос, болел ли Валкман COVID-19, она ответила отрицательно.

    По данным 5-tv.ru, вскрытие тела проведут в понедельник, 15 февраля.

    Олег Валкман известен по роли патологоанатома Бориса Селиванова в сериале «След». Также он сыграл в многосерийных телефильмах «Громовы», «Штрафбат», «Телохранитель-2», «Эшелон». Всего актер участвовал примерно в 50 кинопроектах.