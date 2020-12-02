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    02 декабря 2020, 17:03

    Агент Прилучного рассказал о его самочувствии после выписки из больницы

    Дарья Морозова

    Актера Павла Прилучного выписали из больницы после нападения неизвестных. Его агент Екатерина Сычева рассказала, как он себя чувствует. Об этом сообщил Life.
    Агент Прилучного рассказал о его самочувствии после выписки из больницы

    «Его выписали, все с ним окей. С собаками гуляет», — рассказала она.

    Ранее стало известно, что Павел Прилучный был госпитализирован после избиения. У него диагностировали перелом костей лицевого скелета, а также ссадины и ушибы головы.

    Для актера создали комфортные условия пребывания в больнице. Он лежал в платной палате стоимостью 15 тысяч рублей в сутки. У двери постоянно дежурили охранники.

    Прилучный также отказался от больничной еды. Поэтому ему доставляли блюда из ресторанов, которую заказывала его возлюбленная актриса Мирослава Карпович.

    До этого ходили слухи, что Прилучный расстался с Карпович и хочет вернуться в бывшей супруге Агате Муцениеце. По словам знакомых актрисы, Прилучный решил разойтись с Карпович из-за давления со стороны ее матери и ее самой. Семья якобы настаивала на свадьбе, к которой молодой человек оказался не готов. Позже эти слухи были опровергнуты.