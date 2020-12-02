Агент Прилучного рассказал о его самочувствии после выписки из больницы

«Его выписали, все с ним окей. С собаками гуляет», — рассказала она.

Ранее стало известно, что Павел Прилучный был госпитализирован после избиения. У него диагностировали перелом костей лицевого скелета, а также ссадины и ушибы головы.

Для актера создали комфортные условия пребывания в больнице. Он лежал в платной палате стоимостью 15 тысяч рублей в сутки. У двери постоянно дежурили охранники.

Прилучный также отказался от больничной еды. Поэтому ему доставляли блюда из ресторанов, которую заказывала его возлюбленная актриса Мирослава Карпович.

До этого ходили слухи, что Прилучный расстался с Карпович и хочет вернуться в бывшей супруге Агате Муцениеце. По словам знакомых актрисы, Прилучный решил разойтись с Карпович из-за давления со стороны ее матери и ее самой. Семья якобы настаивала на свадьбе, к которой молодой человек оказался не готов. Позже эти слухи были опровергнуты.