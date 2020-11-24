Агент Прилучного: актер попал в больницу после нападения

«Сейчас его состояние оценивается как стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов», — пояснила она.

Также Сычева уточнила, что в ближайшее время будет подано заявление в полицию о произошедшем. Она попросила СМИ «не дезинформировать многочисленных поклонников Павла».

«Корректная информация о его состоянии будет поступать только от его официальных представителей или от него лично», — заключила Сычева.

Ранее источник «360» сообщил, что актера положили в платную травматологию после сильного избиения. По его словам, у Прилучного диагностировали перелом костей лицевого скелета, а также ссадины и ушибы головы. Медики предполагают, что лечение в больнице займет две недели.

«На меня напали», — заявил сам актер.

В настоящий момент полиция занимается расследованием произошедшего. По информации СМИ, после развода с Агатой Муцениеце актер стал злоупотреблять алкоголем.