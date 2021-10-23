Агент Гаркалина опроверг слухи о почти полном поражении легких артиста

Информация о почти полном поражении легких артиста Валерия Гаркалина оказалась слухами. Об этом рассказала агент актера Наталья Теплова.

Она опровергла данные о развитии у него сепсиса и почти полном поражении легких.

«Я понятия не имею, что за бред они пишут и откуда у них эта информация. Ни дочери его, ни мне ничего подобного не сообщали», — рассказала Теплова в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

В субботу Telegram-канал Mash сообщил, что актер до сих пор остается в реанимации, а его состояние ухудшилось. По их данным, у Гаркалина почти полностью поражены легкие, их функции постепенно снижаются. Насыщение крови кислородом упало до 40%.

Актера госпитализировали с коронавирусом в начале октября. Позже Гаркалина перевели в реанимацию. Представитель артиста тогда сообщила, что за несколько месяцев перед этим он сделал прививку от коронавируса. Но заразиться он мог где угодно, ведь Гаркалин продолжал работать и гастролировать. Кроме того, раньше у него были серьезные проблемы с сердцем.