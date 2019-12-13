Агент Элины Чага опровергла слухи о романе певицы с Леонидом Агутиным

Екатерина Минкевич объяснила что Элина прекратила сотрудничество с Агутиным еще в сентябре. Певица решила не продлевать контракт, так как ей захотелось быть самостоятельной артисткой. Представитель Элины подчеркнула, что это было расставание исключительно двух творческих единиц, а не то, что пишет пресса.

«Журналистам свойственно преувеличивать или приукрашивать, но на самом деле Элина просто не стала продлевать контракт с продюсерским центром Леонида», — рассказала Минкевич и добавила, что Чага и дальше будет исполнять песни, которые Агутин написал для нее, поскольку она ушла из продюсерского центра мирно и без скандалов.

Пресс-секретарь Леонида Агутина Наталия Николенко назвала все новости о его якобы романе с певицей «глупостью», так как Элину Чага и Агутина связывали только рабочие дела.

Леонид Агутин был наставником 20-летний Элины Чага на проекте «Голос», а позже девушка подписала контракт с его продюсерским центром на пять лет.