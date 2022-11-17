Эксклюзив 17 ноября 2022, 13:47 Агент Депардье заявил, что у актера нет проблем с продолжением деятельности в России Арно Фрилли заявил, что у Жерара Депардье нет проблем с продолжением работы в России РИА «Новости»

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Продюсерская компания Жерара Депардье приостановила работу в Россию. Все дело в том, что текущие проекты отложены. Однако это не значит, что у звезды французского кино есть проблемы с продолжением деятельности на территории РФ. Об этом «360» заявил агент актера Арно Фрилли.

Речь идет о «Продюсерском центр GD».

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«Поскольку в настоящее время нет активности, эта структура бесполезна. И даже если нет никакой деятельности, у нее есть операционные расходы. Именно эту структуру мы закрыли. Это не имеет никакого личного или политического значения. Это просто финансовый вопрос», — сказал Фрилли.

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Он напомнил, что Депардье посещает Россию уже 40 лет. Актер давно хотел снимать больше фильмов и развивать деятельность в РФ, что и делал в последние годы. Это происходило в сотрудничестве с французскими партнерами. Однако после начала спецоперации многие проекты оказались заморожены.

«У Жерара Депардье нет проблем с продолжением деятельности в России. Он так же, как и я, разочарован прекращением этих проектов», — заключил Фрилли.

Жерар Депардье стал гражданином России в 2013 году. Спустя пять лет он получил прописку Новосибирске.