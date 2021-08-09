Агата Муцениеце рассказала, с кем остались дети после развода

Латвийская актриса театра и кино Агата Муцениеце поделилась новыми подробностями своего развода с Павлом Прилучным. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте, передало Nation News.

Девушка предложила фанатам задать ей все интересующие вопросы благодаря специальной функции в приложении. Один из фанатов поинтересовался у Агаты, с кем же остались дети после развода с Прилучным.

«С кем же из звезд „Закрытой школы“ остались дети после развода?» — написал пользователь.

Вопрос возник из-за того, что в последнее время дочь Мия чаще стала появляться с мамой, а сын Тимофей — с папой. Однако актриса объяснила, в чем на самом деле заключается причина такого «разделения».

«Я против дележки детей. Просто Миюша после деревни очень соскучилась по маме и захотела остаться со мной подольше. Я ее понимаю! От такой прекрасной мамы я бы вообще не отходила», — рассказала девушка своим подписчикам.

Развод Муцениеце и Прилучного произошел в 2020-м году после восьми лет брака. Девушка рассказала, что причиной такого решения стало домашнее насилие в семье.