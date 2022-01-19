Агата Муцениеце рассказала о своих гонорарах и поделилась планами на жизнь
Российская актриса Агата Муцениеце призналась, что начала бы беспокоиться, если бы увидела, что на ее банковской карте осталось менее пяти миллионов рублей. Таки образом актриса прокомментировала свои заработок в интервью SharesPro на платформе YouTube.
Артистка добавила, что привыкла к роскошной жизни за время брака с актером Павлом Прилучным. После развода на ее плечи легли платежи по жилплощади, а также расходы на водителя и нянь.
Свой точный заработок Муцениеце назвать не смогла, лишь отметила, что ее день съемок стоит сто тысяч рублей, реклама в микроблоге — до двухсот тысяч, а интеграция на YouTube — до пятисот тысяч, написали «Дни.ру».
В будущем Агата мечтает встретить мужчину, который будет зарабатывать в разы больше нее. Она желает познакомиться с миллиардером с личными самолетами, яхтами и прочими прелестями жизни.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году. Артистка призналась, что до сих пор переживает из-за расставания.