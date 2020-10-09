09 октября 2020, 13:52
Агата Муцениеце обвинила женщин в «хамском поведении» за рулем
Российская актриса Агата Муцениеце обвинила женщин в «хамском поведении» за рулем. По ее наблюдениям, девушки чаще не пропускают других водителей и не отвечают на уступки благодарностью, информирует «Экспресс газета».
«Я заметила, что не пропускают в основном женщины. А если ты их пропускаешь, то они не говорят „спасибо“. Типа ты и так был обязан их пропустить. И вообще в целом женщины более нагло и хамски ведут себя на дорогах», — объяснила свою точку зрения знаменитость.
Бывшая жена Павла Прилучного задалась вопросом, почему женщины выбирают такую тактику на дорогах. Она заявила, что старается быть очень осторожной во время вождения и соблюдать все правила дорожного движения.