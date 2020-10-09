Агата Муцениеце обвинила женщин в «хамском поведении» за рулем

«Я заметила, что не пропускают в основном женщины. А если ты их пропускаешь, то они не говорят „спасибо“. Типа ты и так был обязан их пропустить. И вообще в целом женщины более нагло и хамски ведут себя на дорогах», — объяснила свою точку зрения знаменитость.

Бывшая жена Павла Прилучного задалась вопросом, почему женщины выбирают такую тактику на дорогах. Она заявила, что старается быть очень осторожной во время вождения и соблюдать все правила дорожного движения.