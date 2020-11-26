Агаларов отсудил у бизнес-партнера 17 миллионов

Процесс длился больше полугода. В итоге суд полностью удовлетворил иск Агаларова. Теперь его банковский счет пополнится на 17 575 000 рублей.

Артист отсудил такую сумму у своего бывшего бизнес-партнера Станислава Витинского. Музыкант давал ему деньги в долг, когда предприниматели вместе работали над запуском приложения по обмену вещами и товарами. Однако спустя время они прекратили совместную деятельность. При этом у Агаларова остались финансовые претензии к бывшему партнеру, поэтому он подал иск в Пресненский суд Москвы.

За расходы по оплате государственной пошлины Витинскому придется также заплатить 60 тысяч рублей.

Сами истец и ответчик не пришли на заседания в суд, присутствовали только их представители.

Агаларов сейчас занимается многочисленными бизнес-проектами и работает на студии, написал сайт «Дни.ру».