Агафья Лыкова рассказала о жизни отшельницы и мужчинах

Агафья Лыкова трудится с утра и до вечера несмотря на солидный возраст — женщине уже 74 года.

«Большое хозяйство — шесть коз, десяток кур, три собаки, куча кошек. Всех нужно кормить. Если рыба есть, поставить сети, принести козам веники травы. В этих делах ее день и проходит, с утра до вечера», — поделился крестный сын Агафьи Лыковой Николай Седов — сын знаменитого геолога Ерофея Седова, который несколько лет жил вместе с отшельницей.

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«Я коз-то уж не знаю, как доить», — призналась Лыкова и посетовала, что на корову ей бы не хватило сена.

Однако при всех тяготах одинокой жизни в тайге, покидать дом она не хочет.

«Она здесь жила, выросла. Вас сюда послать пожить недельку, вы не сможете. А если ее послать пожить неделю в городе — она там не сможет. Также она не получила благословение от родителей покидать это святое место. Где похоронены родители, предки — это святое место», — объяснил Седов.

Агафья Лыкова признала, что ей бы хотелось иметь помощницу-женщину. К противоположному полу отшельница относится настороженно из-за прошлого горького опыта.

«Мы думали в девстве прожить. Про этого уже и говорить-то нельзя, про Тропина. Я ему угрожала: ты меня, сироту, обидишь, тебя Бог накажет. Но ничего не убоялся. Все. Но слава Богу, что Господь не оставил в конечной-то беде», — поделилась Лыкова. Она призналась, что всегда считала себя «Христовой невестой» и не задумывалась о муже и детях.