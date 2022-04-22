«Афериста из Tinder» задержали

Шимон Хают получил мировую известность после фильма Netflix «Аферист из Tinder». Сегодня газета Dailу Mail сообщила о его задержании.

Киноленту о Хаюте сняли на основе реальных событий: мужчина встречался с богатыми женщинами из приложения для знакомств и провоцировал спутниц на дорогие покупки. В основном он представлялся Саймоном Леваевым — богатым наследником миллиардера.

Во время задержания бывший пользователь Tinder был с русской девушкой. Арест Х. произошел случайно: он сообщил правоохранителям о том, что его автомобиль Maserati застрял на одном из пляжей Испании. Для подтверждения личности он предоставил фальшивое водительское удостоверение. Хают представился туристом Майклом Билтоном. Работник местных правоохранительных органов узнал героя нашумевшего фильма. Он сообщил о Хают коллегам и обратился в суд портового города Альхесирас с просьбой возобновить уголовное дело против бывшего пользователь Tinder.