«Адвокаты запретили общаться». Друг рассказал, куда пропала Бочкарева

Актриса Наталья Бочкарева, которая переживает крупный скандал с наркотиками, находится дома. Ей запрещено общаться с прессой. Об этом «360» сообщил ее друг Андрей Ковалев.

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«Она не хочет общаться. Адвокаты запретили общаться», — ответил он на вопрос о том, почему нет никаких новостей от артистки. По его словам, она живет все в той же квартире, что и раньше. Однако из дома не выходит. Уезжать из Москвы Наталья сейчас не собирается, да и не может.

«Уголовное дело там [заведено]. Она может быть невыездная», — сказал Ковалев.

При этом Бочкарева продолжает заниматься детьми.

«Есть кому [заниматься с детьми], и она сама. Она себя плохо чувствует, но все-таки. Дети не маленькие», — отметил собеседник «360». В школу их водит ее супруг.

Также Андрей Ковалев рассказал, что школа-студия Бочкаревой для одаренных детей переезжает в другое место. Ковалев помогает артистке в этом.

В конце сентября Наталья Бочкарева ночью была остановлена полицией. Во время общения со стражами порядка звезда сериала «Счастливы вместе» призналась, что у нее при себе есть наркотики — кокаин. Позже видео с ее задержанием попало в Сеть.

Сначала Бочкарева в своем Instagram выступила с опровержением и заявила, что ее оклеветали. Однако после того, как в интернете появился ролик, где полицейский при задержании актрисы называет ее имя и фамилию, она перестала появляться на публике и оборвала все связи с внешнем миром.