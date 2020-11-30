Адвокаты потеряли Ефремова по пути в колонию. Их слова о пропаже актера высмеяли в ОНК

Актер Михаил Ефремов пропал по пути в колонию. СМИ сообщили, что актер, которого осудили за смертельное ДТП в Москве, не добрался до колонии. Однако в ОНК ничего не слышали о его исчезновении.

О пропаже Ефремова сообщил «Московский Комсомолец». По данным издания, актер не добрался до ИК-4 в городе Алексеевка. Администрация СИЗО, в котором он был на карантине из-за пандемии, велела Ефремову готовится к этапированию 29 ноября. Планировалось, что в восемь утра 30 ноября он уже будет находиться в колонии для впервые осужденных, однако этого не произошло.

Адвокаты актера забили тревогу — они отметили, что их подзащитный до колонии так и не добрался. При этом защитник Владимир Васильев предположил, что Ефремов еще находится в пути.

Член ОНК Москвы Марина Литвинович рассказала «360», что в ничего не слышала про его исчезновение. Она отметила, что не знала и о времени и дате, когда Ефремов должен был прибыть в колонию.

«Сначала четкого не было [понимания]. Сперва он был на карантине в СИЗО какое-то время, потом в колонию. Это не быстро все. Но сейчас я не знаю ничего», — подчеркнула она.

Член ОНК Москвы Иван Мельников тоже не знал про исчезновение Ефремова. Он рассказал «360», как происходит процедура этапирования: родственникам заключенных и их адвокатам не должны рассказывать, когда осужденный находится в пути к месту заключения, чтобы они не могли сбежать. Он подчеркнул, что эта информация считается конфиденциальной, ее нельзя разглашать в соответствии с действующими нормативными актами.

«Я думаю, что вряд ли Михаил Ефремов куда-то может пропасть, если смотреть объективно. Если сейчас не могут найти кто-то из его в кавычках чрезмерно компетентных защитников, наверное, им стоит посмотреть общую практику этапирования заключенных. Не сегодня, завтра информация появится. [Ефремов] слишком видный заключенный, чтобы он мог куда-то пропасть», — сказал Мельников.