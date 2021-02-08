Адвокаты Кокорина и Мамаева подали жалобу на приговор

Защита футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина подала кассационную жалобу на приговор. Об этом сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

«Мы подали кассационную жалобу, дата слушаний пока не назначена. В жалобе прошу изменить апелляционный приговор от 3 августа 2020 года в части осуждения Мамаева по статье „Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений“ и статье 116 УК РФ „Побои“», — передал ТАСС его слова.

Он уточнил, что речь идет о переквалификации действий Мамаева с части второй статьи 115 УК РФ на первую часть статьи 115 УК РФ с применением в качестве наказания штрафа, освободив от его исполнения, а также оправдать Мамаева по статье «Побои».

Осенью 2018 года Кокорин, Мамаев и еще несколько человек из их компании устроили две драки в центре Москвы. В одной из них пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук. Футболистов признали виновными. Мамаев получил один год и пять месяцев колонии, Кокорин — полтора года.

Их досрочно освободили в сентябре 2019 года. Решением Мосгорсуда от 3 августа 2020 года Мамаеву, брату Александра Кокорина Кириллу и их приятелю Протасовицкому отменили приговор, оправдали по статье о хулиганстве и квалифицировали действия как побои, назначив каждому год исправительных работ.