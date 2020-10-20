Адвокаты Ефремова провели переговоры о перемирии с семьей погибшего Захарова

Во вторник Михаила Ефремова доставили в Мосгорсуд, где будут рассматриваться апелляционные жалобы на его приговор. Также стало известно, что защита провела переговоры о перемирии с потерпевшей стороной.

Сейчас Ефремов доставлен сотрудниками полиции в зал суда. Его поместили в специальное помещение для подсудимых, в нем он сидит без наручников. Ефремов лично выразил желание присутствовать на этой процедуре. На кадрах от пресс-службы суда видно, что актер начал быстро что-то записывать на листке.

Кроме того, сегодня адвокаты Михаила Ефремова провели переговоры по делу о примирении сторон. Но что в итоге было решено — неизвестно.

«Мы подтверждаем, что переговоры велись», — рассказал РИА «Новости» адвокат Роман Филиппов.

Онлайн-трансляцию возле здания Мосгорсуда ведет «360».

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. По версии следствия, в тот роковой вечер актер был пьян. Суд приговорил Ефремова к восьми годам тюрьмы.