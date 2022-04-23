Адвокаты бывшей жены Джонни Деппа показали видео устроенного им пьяного погрома

Защита актрисы Эмбер Херд в суде предоставила видео, на котором ее бывший супруг, актер Джонни Депп в пьяном виде громит кухню. Ролик, который сняла сама Херд, появился в Сети.

На кадрах видно, как Депп громко хлопает дверцами шкафов и наливает себе вино. При этом он общался с женой явно нетрезвым голосом и в какой-то момент повысил на нее голос. На ролике непонятно, ударил ли актер жену — после того как он крикнул на нее, камера отъезжает в сторону, и слышен грохот.

Депп пояснил, что действительно бил шкафы, но не супругу, и признал, что, видимо, был пьян.

Кроме того, адвокаты Херд на судебном заседании 21 апреля предоставили текстовые сообщения, которые Депп отправил своему другу Полу Беттани в 2013 году. В сообщениях Депп представил, как «труп» Херд «разлагается в багажнике» и предлагал убить ее. В суде Джонни Депп извинился за эти тексты. Также на одной из аудиозаписей Херд просила Деппа не резать себе палец.

Эмбер Херд и Джонни Депп вновь встретились в суде из-за статьи Херд для Washington Post, в которой она объявила себя жертвой домашнего насилия. Адвокаты Деппа утверждают, что эти обвинения негативно сказались на его карьере и семейных отношениях.