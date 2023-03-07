Знаменитости 07 марта 2023, 21:58 Адвокат звездной стилистки Янковской впервые раскрыл детали ее скандала с блогершей Лерчек Адвокат звездной стилистки Янковской: дело Чекалиной никак не связано с ее бывшей подругой Публичное достояние

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В доме блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) прошли обыски. По данным Telegram-канала Mash, их начали после ее прошлогоднего конфликта со звездной стилисткой и по совместительству подругой Эльвирой Янковской, которую обвиняли в мошенничестве. Адвокат последней в интервью Super впервые прокомментировал ситуацию.

Из официального отчета Следственного комитета России следует, что уголовное дело против блогерши и ее мужа возбудили 20 февраля 2023 года. То есть они являются подозреваемыми по делу, а не свидетелями, вопреки утверждению их адвоката, пояснил правозащитник.

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С обысками к ним пришли 7 марта. А уголовное дело по их заявлению открыли еще в октябре 2022 года в отношении неустановленных лиц, то есть не в отношении Янковской, пояснил он. Решение о возбуждении отменяли и возобновляли несколько раз.

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«При этом постановления, распространяемые адвокатом Чекалиных в соцсетях, не соответствуют действительности и документам, находящимся в деле», — отметил адвокат.

В итоге в начале января 2023 года предварительное следствие приостановили, потому что не установили виновных лиц, подчеркнул он.

«Действия следователей СК и налоговых инспекторов по обыску у Чекалиных и решение суда об отказе в ходатайстве МВД в продлении домашнего ареста Янковской никак не связаны между собой и находятся в юрисдикции разных ведомств», — добавил адвокат.

Янковская не скрывалась и ходила в суд, прокуратуру и полицию по вызовам. Но 4 февраля дело против стилиста возобновили. Ее задержали и отправили на месяц под домашний арест до 4 марта. А 2 марта суд не продлил меру пресечения в виде домашнего ареста и отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении домашнего ареста, заключил адвокат.

Во вторник, 7 марта, Лерчеку предъявили обвинение в неуплате налогов на общую сумму более 311 миллионов рублей. Ее мужа обвиняют в пособничестве. Юрист, управляющий партнер юридической компании «Закон и Налоги» Алексей Гатин рассказал «360» рассказал, что супруги понесут разную ответственность, если их вину докажут.