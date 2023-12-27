Знаменитости 27 декабря 2023, 15:48 Адвокат Жорин высказал предположение, что обвинения Депардье в домогательствах могут носить заказной характер

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Адвокат Сергей Жорин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал мнение, что обвинения в отношении французского актера Жерара Депардье могут быть заказными.

По его словам, женщины, которые жаловались на домогательства со стороны артиста, могли таким образом иметь желание «заявить о себе».

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«Свобода слова наступила не сегодня. И почему человек молчал долгие годы, а потом вдруг решил рассказать, это вызывает очень много вопросов. Но я не исключаю, что, возможно, имели место и те обстоятельства, о которых говорят эти люди», — сказал адвокат.

Ранее СМИ сообщали, что 50 французских деятелей культуры выступили в поддержку Жерара Депардье.