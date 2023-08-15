Знаменитости 15 августа 2023, 15:26 Адвокат Жорин: у Гуфа нет споров с женой по опеке над ребенком при разводе

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Известный российский рэпер Алексей Долматов, которого публика знает под псевдонимом Гуф, в процессе развода мирным путем регулирует вопросы с женой, связанные с опекой над общим ребенком. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин «Газете.Ru».

По его словам, споров между супругами не возникает, суд занимается исключительно расторжением брака. Жорин надеется, что такое поведение сторон в ходе бракоразводного процесса послужит для многих примером.

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Отмечается, что рэпер женился на Юлии Королевой в 2021 году, вместе они воспитывают дочь Тину.