Адвокат Жорин ответил на обвинения в избиении экс-супруга Лолиты

Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов попал в больницу с тяжелыми травмами через три недели после официального развода. В интернете говорят, что теннисиста мог избить звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший интересы исполнительницы в суде.

Сергей Жорин заявил, что о госпитализации бывшего мужа Лолиты узнал из СМИ. Поэтому он никак не связан с этой неприятной историей. Несмотря на открытые оскорбления друг друга во время бракоразводного процесса, Жорин и не думал про месть. В интервью Teleprogramma.pro звездный адвокат поддержал Иванова и пожелал ему скорейшего выздоровления. Что же именно произошло со спортсменом, он, тем не менее, не знает.

Лолита узнала о «почти фатальном исходе» от своих знакомых несколько дней назад, сообщил «Московский комсомолец».

«Ну, да, подоплека сейчас будет одна — будто я его отдубасила. Даже комментировать не собиралась, я разведена, меня уже год нет, никаким боком. Наплевать на него. Мало ли что с ним произошло, я-то откуда знаю? Мне вообще все-равно, что там происходит», — сказала она.

Бывший муж певицы попал в одну из больниц Москвы с многочисленными травмами, в том числе и головы, написали СМИ 21 мая. Существует две версии произошедшего, отметил сайт «Утро.ру». Иванов либо попал в ДТП, либо участвовал в драке. Сам спортсмен никак не прокомментировал свое состояние.

Милявская и Иванов официально развелись 30 апреля. До этого бракоразводный процесс постоянно откладывался. По мнению Жорина, теннисист хотел заработать на скандале.

По словам Лолиты, бывший муж пытался отравить ее хинином и «обкрадывал». Сам Иванов обвинил артистку в клевете и подал иск.