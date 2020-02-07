Адвокат жены Глушакова назвал ошибки футболиста

7 февраля Никулинский суд Москвы отказал полузащитнику клуба «Ахмат» (Грозный) Денису Глушакову в иске к бывшей супруге.

Спортсмен требовал взыскания 204 миллионов рублей. Эта сумма стала одним из удививших юриста фактов.

«Почему именно столько. Он, получается, четко все просчитал, насколько пострадал, — вплоть до копейки. Но в этом иске прослеживается такая причинно-следственная связь. Он почему-то считает, что его выгнали из „Спартака“ из-за того скандала», — рассказал Жорин.

Адвокат отметил также, что разные абзацы иска противоречат друг другу. По его словам, в одном абзаце Глушаков утверждает, что был в бане с игроками «Спартака», а не с девушкой. При этом в следующем абзаце футболист потребовал компенсации морального вреда «за вмешательство в свою личную жизнь».

«То есть либо все-таки он был с девушкой, и это его личная жизнь, либо с командой, и это его профессиональная деятельность», — заявил адвокат.

Еще одной ошибкой футболиста он назвал попытку «перетянуть дело» в родной город Глушакова — Миллерово в Ростовской области.

Жорин предположил, что кто-то дает экс-супругу его подзащитной плохие советы. Также он допустил, что сторона истца будет подавать апелляцию.